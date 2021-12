Ben Affleck e Jennifer Lopez al cinema con i bambini VIDEO (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ben Affleck e Jennifer Lopez portano i loro bambini al cinema al Regency Theatre di Westwood in California. L’amore tra la cantante e la celebrità procede a gonfie vele e la coppia è sempre più innamorata! Ormai i Bennifer sono una grande famiglia. Guarda il VIDEO e le foto con l’attore e la star di L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di lunedì 6 dicembre 2021) Benportano i loroalal Regency Theatre di Westwood in California. L’amore tra la cantante e la celebrità procede a gonfie vele e la coppia è sempre più innamorata! Ormai i Bennifer sono una grande famiglia. Guarda ile le foto con l’attore e la star di L'articolo proviene da TenaceMente.com.

