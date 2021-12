Belli ammette | “Se Delia avesse fatto quello che faccio io con Soleil sarei entrato al GF per portarla via”

Leggi su biccy

(Di lunedì 6 dicembre 2021)Sorge e Alexsono sempre più vicini, sabato notte sono stati anche un’oretta sotto le coperte. Eppure l’attore ieri pomeriggio hadelle confessioni davvero strane a Miriana Trevisan. Il 38enne ha dichiarato che lui enon potrebbero mai stare insieme e che infatti non lascerà maiDuran. “Non posso fare meno con Sole. Per farlo dovrei prendere ed uscire dalla casa del GF adesso. Però aspetta, perché io enon potremo mai stare insieme, fuori da qui non c’è possibilità di una storia. Ho una vita troppo complessa per lei. Qui funziona perché non abbiamo niente da fare. Abbiamo tanta complicità e magnetismo, ma no, no, no, la mia vita è un’altra. Questa è una prova di tentazione di mondi per il mio rapporto con. Con ...