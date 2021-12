Belen Rodriguez | la nuova foto di Santiago e Luna Marì | “Sono proprio fortunata”

(Di lunedì 6 dicembre 2021)mamma orgogliosa e “”. “”, scrive lei stessa commentando una delle ultime Storie di Instagram con protagonisti i suoi più grandi amori. I figli, ovviamente. Il primo,, ha 8 anni ed è nato dall’amore con l’ex marito Stefano De Martino; la secondogenita è, poco più di 4 mesi di vita e nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. A proposito: smontate le voci della presunta crisi. A un mese di distanza dalle indiscrezioni dell’addio,ha rotto il silenzio con i paparazzi lanciando questa bomba: “Io e Antonino non ci siamo mai lasciati”. La notizia è stata anticipata dal profilo Instagram di Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini con ...

Advertising

alclaso : RT @CronacaSocial: Dopo essere stati paparazzati insieme, Belen Rodriguez svela la verità sulla presunta crisi con Antonino Spinalbese ?? h… - tempoweb : #belen e la gaffe con Luna Marì Cosa si vede nel #Video Piovono solo critiche ?? - CesareInvictus : Sapete qual è il mio vero sogno proibito? Non trombarmi Belen Rodriguez (per quanto lo gradirei molto) ma vedere un… - infoitcultura : Bélen Rodriguez, scarpe di lusso: ecco quanto costano, cifra capogiro - CronacaSocial : Dopo essere stati paparazzati insieme, Belen Rodriguez svela la verità sulla presunta crisi con Antonino Spinalbese… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Il Tempo

La famigliaal completo in vacanza, manca solo Antonino accanto a ...e Antonino Spinalbese continuano a monopolizzare l'attenzione con la loro crisi. Ecco nuovi sviluppi spiazzanti. Indiscrezioni, colpi di scena, retroscena spiazzanti. La love story tra ...Belen Rodriguez Antonino Spinalbese: tra i due continuano le contraddizioni. Nonostante la smentita della showgirl, dei due insieme nessuna ...“Non ci siamo mai lasciati”. Con questa perentoria battuta in risposta a una domanda di un paparazzo Belen Rodriguez qualche giorno fa aveva mandato in soffitta la crisi con Antonino Spinalbese: i due ...