Beautiful anticipazioni | che fine farà Quinn?

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Hope ha capito che Zende ha dei pensieri che a quanto pare non vuole condividere con nessuno. Il giovane infatti continua a essere tormentato dal pensiero che Zoe abbia trascorso la notte con Carter e si rammarica per non essere stato chiaro con lei. Nel frattempo Thomas è in una fase di pieno delirio anche se nessuno lo può immaginare, si comporta con il manichino di Hope come se la ragazza fosse davvero insieme a lui, come se quella bambola potesse realmente rispondere, siamo ormai alla follia più assoluta. E Hope continua a pensare che Thomas stia meglio, neppure può immaginare quello che in realtà sta succedendo. Ma vediamo adesso nel dettaglio lediper la puntata di domani, 7 dicembre 2021. Nella prossima puntata della soap di Canale 5, scopriremo se davvero Thomas potrebbe essere di nuovo pericoloso anche per Hope? Brooke ...