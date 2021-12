Beautiful, anticipazioni americane: Sheila si traveste da infermiera, ecco perché (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella soap opera Beautiful ci saranno dei colpi di scena, le anticipazioni: Sheila si traveste da infermiera, ecco i dettagli Una tra le soap opera più seguite che ha dato spunto alla creazione di numerose soap opera simili anche in Italia, vedi Cento Vetrine, è Beautiful una delle serie che accompagna il pubblico italiano e americano da oltre trent’anni facendo appassionare particolarmente alle storie intrecciate di amori fugaci, morti e resurrezioni, passioni e rabbia con l’intento ben riuscito di far affezionare lo spettatore al programma, tanto da non poter perdere nemmeno una sola puntata. I personaggi che da sempre hanno cambiato la storia della serie sono state Ridge e Brooke ma a legare il filo conduttore delle varie famiglie vi sono anche altri personaggi ... Leggi su topicnews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella soap operaci saranno dei colpi di scena, lesidai dettagli Una tra le soap opera più seguite che ha dato spunto alla creazione di numerose soap opera simili anche in Italia, vedi Cento Vetrine, èuna delle serie che accompagna il pubblico italiano e americano da oltre trent’anni facendo appassionare particolarmente alle storie intrecciate di amori fugaci, morti e resurrezioni, passioni e rabbia con l’intento ben riuscito di far affezionare lo spettatore al programma, tanto da non poter perdere nemmeno una sola puntata. I personaggi che da sempre hanno cambiato la storia della serie sono state Ridge e Brooke ma a legare il filo conduttore delle varie famiglie vi sono anche altri personaggi ...

