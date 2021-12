Beautiful, anticipazioni americane: Hope si avvicinerà a Finn? (Di lunedì 6 dicembre 2021) A Beautiful, nel corso delle prossime puntate, potrebbe ritornare in auge uno dei triangoli più appassionanti degli ultimi anni, ossia quello composto da Hope, Liam e Steffy. Le anticipazioni americane della soap opera di Canale 5 sottolineano, infatti, che l'arrivo a Los Angeles di Sheila Carter e Deacon Sharpe rischierà di travolgere i matrimoni di Hope e Liam e di Steffy e Finn. La terribile dark lady, in particolare, annuncerà al medico di essere la sua madre biologica e di voler recuperare il tempo perduto con lui, ma i Forrester le dichiareranno subito guerra. In particolare, la stessa Steffy non permetterà in alcun modo alla Carter di far parte della sua vita e di quella del piccolo Hayes, il bambino avuto da Finn, ed intimerà al marito di tenere fuori dalla ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 6 dicembre 2021) A, nel corso delle prossime puntate, potrebbe ritornare in auge uno dei triangoli più appassionanti degli ultimi anni, ossia quello composto da, Liam e Steffy. Ledella soap opera di Canale 5 sottolineano, infatti, che l'arrivo a Los Angeles di Sheila Carter e Deacon Sharpe rischierà di travolgere i matrimoni die Liam e di Steffy e. La terribile dark lady, in particolare, annuncerà al medico di essere la sua madre biologica e di voler recuperare il tempo perduto con lui, ma i Forrester le dichiareranno subito guerra. In particolare, la stessa Steffy non permetterà in alcun modo alla Carter di far parte della sua vita e di quella del piccolo Hayes, il bambino avuto da, ed intimerà al marito di tenere fuori dalla ...

