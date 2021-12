Beautiful, anticipazioni 7 dicembre: Quinn si trasferisce da Wyatt e Flo. Eric perdonerà la moglie? (Di lunedì 6 dicembre 2021) Beautiful, anticipazioni 7 dicembre: nella puntata di domani, occhi puntata su Quinn, che com’è noto, rischia che Eric divorzi da lei, per il suo inganno con Shauna ai danni di Ridge e Brooke. Beautiful, anticipazioni 7 dicembre: Quinn va a vivere con Wyatt e Flo Non più ammessa da Villa Forrester, Quinn decide di trasferirsi a casa di Wyatt e Flo. Come reagiranno il figlio e la “nuora”? Quinn spera ancora nel perdono da parte di Eric La Fuller non si è ancora arresa. Si augura che Eric torni sui suoi passi e decida di non lasciarla. Succederà? Ricordate i nostri spoiler che abbiamo dato finora sul loro ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 6 dicembre 2021): nella puntata di domani, occhi puntata su, che com’è noto, rischia chedivorzi da lei, per il suo inganno con Shauna ai danni di Ridge e Brooke.va a vivere cone Flo Non più ammessa da Villa Forrester,decide di trasferirsi a casa die Flo. Come reagiranno il figlio e la “nuora”?spera ancora nel perdono da parte diLa Fuller non si è ancora arresa. Si augura chetorni sui suoi passi e decida di non lasciarla. Succederà? Ricordate i nostri spoiler che abbiamo dato finora sul loro ...

