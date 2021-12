Battiston: "A scuola e a lavoro viene sottovalutata l'arma anti-Covid dell'aerazione" (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Bisogna prendere in considerazione un periodo significativo per fare confronti fra la gestione della pandemia in Italia e nel resto dell’ Europa”. Il Professor Roberto Battiston, fisico dell’Università di Trento e coordinatore del locale Osservatorio del dato Epidemiologico in collaborazione con Agenas, commentasulle pagine di HuffPost l’editoriale di Luca Ricolfi su La Repubblica, in cui il sociologo avanza alcuni dubbi sia sull’effettivo cammino virtuoso dell’Italia in fatto di contenimento dei contagi e dei morti (“Se guardiamo alla mortalità dell’ultimo mese, ci sono 13 Paesi che stanno meglio di noi e 12 che stanno peggio”, dice), sia sul mancato adeguamento dei sistemi di aerazione degli ambienti chiusi, sia sui ‘limiti’ del vaccino in fatto di contenimento del ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Bisogna prendere in considerazione un periodo significativo per fare confronti fra la gestionea pandemia in Italia e nel resto’ Europa”. Il Professor Roberto, fisico’Università di Trento e coordinatore del locale Osservatorio del dato Epidemiologico in collaborazione con Agenas, commentasulle pagine di HuffPost l’editoriale di Luca Ricolfi su La Repubblica, in cui il sociologo avanza alcuni dubbi sia sull’effettivo cammino virtuoso’Italia in fatto di contenimento dei contagi e dei morti (“Se guardiamo alla mortalità’ultimo mese, ci sono 13 Paesi che stanno meglio di noi e 12 che stanno peggio”, dice), sia sul mancato adeguamento dei sistemi didegli ambienti chiusi, sia sui ‘limiti’ del vaccino in fatto di contenimento del ...

Advertising

nadiatrentini2 : RT @HuffPostItalia: Battiston: 'A scuola e a lavoro viene sottovalutata l'arma anti-Covid dell'areazione' - 1511maxi : RT @HuffPostItalia: Battiston: 'A scuola e a lavoro viene sottovalutata l'arma anti-Covid dell'areazione' - HuffPostItalia : Battiston: 'A scuola e a lavoro viene sottovalutata l'arma anti-Covid dell'areazione' - Alfonso39487669 : RT @GabryContessa: Battiston: a 24 anni si laurea in Fisica alla Scuola Normale di Pisa Bussetti: a 38 anni si laurea in Scienze Motorie pr… - BowditchRoman : RT @GabryContessa: Battiston: a 24 anni si laurea in Fisica alla Scuola Normale di Pisa Bussetti: a 38 anni si laurea in Scienze Motorie pr… -