"Basta sessualizzare tutto ciò che faccio online": lo sfogo di Valkyrae (Di lunedì 6 dicembre 2021) Rachell "Valkyrae" Hofstetter si è detta stufa degli utenti di YouTube che "sessualizzano" tutto ciò che la streamer fa online, dagli allenamenti in palestra agli streaming IRL (In Real Life). Valkyrae, che ha definito questi spettatori con il termine "raccapriccianti", ha lanciato un appello per chiedere di mettere fine a questi comportamenti. La streamer (seguitissima anche dagli appassionati di esports) si è sfogata rispondendo ad un suo fan su YouTube che le ha chiesto quando avrebbe fatto un altro streaming di allenamento. La celebre streamer ha ammesso di essere riluttante a fare altre cose diverse dagli streaming di gioco perché alcuni fan trasformano tutto ciò che fa in "contenuti inappropriati" tramite post e video. "Ho fatto uno streaming di beneficenza come due anni fa, e ho tirato fuori un ...

