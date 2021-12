Basket in carrozzina, Europei 2021: Turchia esclusa per troppi casi di Covid-19, per l’Italia 20-0 a tavolino (Di lunedì 6 dicembre 2021) La partita tra Italia e Turchia valevole per gli Europei di Basket in carrozzina 2021 non si gioca. A Madrid, infatti, la selezione turca è destinataria di un provvedimento di esclusione dalla manifestazione, a causa di un eccesso di casi di Covid-19: questo ha portato la IWBF Europe a tale decisione. Per tale motivo, dopo le due precedenti vittorie ottenute sul campo, la squadra azzurra ne ottiene una terza senza segnare neppure un canestro: l’effetto, infatti, è quello del 20-0 a tavolino, come da regolamento. Nella Turchia, peraltro, un caso era già stato segnalato, ed era quello del capitano Oguz Gurbulak, il cui tampone effettuato una volta giunto all’aeroporto di Madrid-Barajas è risultato positivo. Ora l’aumento dei ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) La partita tra Italia evalevole per glidiinnon si gioca. A Madrid, infatti, la selezione turca è destinataria di un provvedimento di esclusione dalla manifestazione, a causa di un eccesso didi-19: questo ha portato la IWBF Europe a tale decisione. Per tale motivo, dopo le due precedenti vittorie ottenute sul campo, la squadra azzurra ne ottiene una terza senza segnare neppure un canestro: l’effetto, infatti, è quello del 20-0 a, come da regolamento. Nella, peraltro, un caso era già stato segnalato, ed era quello del capitano Oguz Gurbulak, il cui tampone effettuato una volta giunto all’aeroporto di Madrid-Barajas è risultato positivo. Ora l’aumento dei ...

Advertising

OA_Sport : Basket in carrozzina: Italia-Turchia 20-0 a tavolino agli Europei, turchi esclusi per numerosi casi di Covid-19 - AllAroundnet : #Basketincarrozzina @_IWBF Men 2021 bene anche vs Israele #ItalFipic che bissa il successo all'esordio vs l'Austria… - basketinside360 : Basket in Carrozzina - Italia bis, battuto anche Israele - - AllAroundnet : RT @AllAroundnet: #Basketincarrozzina @IWBFEurope #Men 2021 ottima partenza #ItalFipic che batte l'Austria per 82-28 by @FIPIC https://t.… - andrea_tromba : RT @AllAroundnet: #Basketincarrozzina @IWBFEurope #Men 2021 ottima partenza #ItalFipic che batte l'Austria per 82-28 by @FIPIC https://t.… -