Basket | EuroCup 2021-2022 | c’è l’ostacolo Valencia sulla strada della Reyer Venezia

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Si disputerà domani sera alle ore 20.00 lo scontro tra, valevole per la sesta giornata dell’. La sfida del Taliercio si preannuncia davvero difficile per i lagunari, che dovranno quindi giocare al meglio per portare a casa un importantissimo risultato. La squadra di Walter De Raffaele arriva a questa partita dopo la dolorosa caduta sul campo di Brescia nell’ultimo turno di Serie A (80-69 il risultato finale) ed è ora costretta a rialzarsi subito per riprendere fiducia. Dall’altra parte, anche per gli spagnoli l’ultimo turno di campionato non è stato felice, vista la brutta sconfitta di un punto contro il Fuenlabrada (88-87), e sarà dunque interessante scoprire se il gruppo di Joan Penarroya reagirà. Attualmente ilha uno score europeo di 2-3, ...

Advertising

megabasket : Gianluca Tucci presenta il big-match con Valencia Basket - dinamo_sassari : ?? Le #DinamoWomen sono pronte a tornare sul parquet: archiviata la prima storica partecipazione all’EuroCup le raga… - RSIsport : ?? Continua il percorso in EuroCup dell'Elfic Friborgo. Nancy Fora e compagne battono Tenerife e si qualificano per… - UnioneSarda : #Sardegna - Eurocup femminile: la corazzata Bourges travolge la Dinamo 118-67 - Nutizieri : Eurocup Femminile, impresa della Virtus Bologna: espugnato il parquet del La Roche Vendee -

Ultime Notizie dalla rete : Basket EuroCup

... dove mercoledì sera scenderanno in campo nel Round 6 diprima della doppia sfida in casa ... Tagsaquila... e la Virtus deve difendere il suo secondo posto dietro l'Armani in solitaria dopo aver battuto Brindisi, poi riprenderà pure il cammino in, con la sempre temibile trasferta di Lubiana. Avrà ...Si disputerà domani sera alle ore 20.00 lo scontro tra Venezia e Valencia, valevole per la sesta giornata dell'EuroCup 2021-2022. La sfida del Taliercio si preannuncia davvero difficile per i lagunari ...L’assistant coach Gianluca Tucci ha presentato la grande sfida di 7Days Eurocup Umana Reyer – Valencia Basket in programma al Taliercio martedì 7 dicembre alle 20.00.