Bari, il sindaco Decaro: “Avellino? Vincere per mantenere distanza dal Palermo” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Bari a poche ore dalla sfida fra l'Avellino e gli uomini di Mignani Leggi su mediagol (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le dichiarazioni rilasciate daldia poche ore dalla sfida fra l'e gli uomini di Mignani

Advertising

Agenzia_Ansa : 'I sindaci chiedono al Governo di valutare l'opportunità di rendere obbligatorio l'uso della mascherina all'aperto… - ILOVEPACALCIO : Sindaco Bari: «Mi aspetto una vittoria per tenere a distanza il Palermo» - Ilovepalermocalcio - Mediagol : Bari, il sindaco Decaro: “Avellino? Vincere per mantenere distanza dal Palermo” - AnsaPuglia : Natale: Decaro, 'con gioia torniamo a vivere la comunità'. Sindaco Bari a celebrazione per San Nicola che apre fest… - PugliaStream : Nella rete delle civiche di Emiliano si punta al nome del sindaco Sala -