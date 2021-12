Barcellona, il sostituto di Aguero può arrivare dalla Premier (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sergio Aguero è sempre più vicino al ritiro dal calcio giocato. L’argentino ex Manchester City ha dei problemi cardiaci che sembrano più seri del previsto. Per questo motivo il Barcellona è sul mercato per cercare un nuovo centravanti di livello assoluto da poter dare a Xavi. Pierre Emerick Aubameyang, attaccante dell’Arsenal L’attaccante dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang si sarebbe offerto, tramite il suo agente, al Barcellona. Xavi non esclude l’idea di poterlo avere ai Blaugrana. Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sergioè sempre più vicino al ritiro dal calcio giocato. L’argentino ex Manchester City ha dei problemi cardiaci che sembrano più seri del previsto. Per questo motivo ilè sul mercato per cercare un nuovo centravanti di livello assoluto da poter dare a Xavi. Pierre Emerick Aubameyang, attaccante dell’Arsenal L’attaccante dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang si sarebbe offerto, tramite il suo agente, al. Xavi non esclude l’idea di poterlo avere ai Blaugrana.

