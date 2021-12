BARBARA D’URSO VERSO LA PUPA E IL SECCHIONE: CAMBIARE PELLE PER RINASCERE (Di lunedì 6 dicembre 2021) BARBARA D’URSO si prepara ad una nuova fase della sua lunga carriera televisiva. Forse sì, se andrà in porto l’offerta che le sarebbe stata fatta: vuoi condurre tu “La PUPA e il SECCHIONE” su Italia 1? Lo storico reality di Italia 1, tornato in onda la scorsa stagione senza grandi clamori, deve essere rilanciato, destinato al martedì da febbraio, e la stessa rete giovane di Mediaset è bisognosa di cure. Non si può vivere solo di Iene e i soliti film. I nuovi show, spesso programmi vecchi riapparsi con un nome nuovo, sono stati bocciati sonoramente dal pubblico. Serve una decisa sterzata. Chi chiamare se non BARBARA D’URSO che in vent’anni è stata uno dei volti più aziendalisti in assoluto? Pier Silvio Berlusconi ha iniziato la rivoluzione e il piano procede tra Italia 1 e Canale ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 6 dicembre 2021)si prepara ad una nuova fase della sua lunga carriera televisiva. Forse sì, se andrà in porto l’offerta che le sarebbe stata fatta: vuoi condurre tu “Lae il” su Italia 1? Lo storico reality di Italia 1, tornato in onda la scorsa stagione senza grandi clamori, deve essere rilanciato, destinato al martedì da febbraio, e la stessa rete giovane di Mediaset è bisognosa di cure. Non si può vivere solo di Iene e i soliti film. I nuovi show, spesso programmi vecchi riapparsi con un nome nuovo, sono stati bocciati sonoramente dal pubblico. Serve una decisa sterzata. Chi chiamare se nonche in vent’anni è stata uno dei volti più aziendalisti in assoluto? Pier Silvio Berlusconi ha iniziato la rivoluzione e il piano procede tra Italia 1 e Canale ...

