Barbara d’Urso: frecciatina da Mara Venier? (Di lunedì 6 dicembre 2021) Quella tra Barbara d’Urso e Mara Venier è un’amicizia che lo scorso anno ha assunto anche i connotati della rivalità. Le due conduttrici si sono ritrovate l’una contro l’altra nel contendersi gli ascolti della domenica pomeriggio. Forse, proprio per questo, ieri qualcuno ha notato una provocazione nei confronti della d’Urso avvenuta proprio a Domenica In! Barbara d’Urso e Mara Venier. Le due conduttrici di punta di Canale 5 Leggi su solodonna (Di lunedì 6 dicembre 2021) Quella traè un’amicizia che lo scorso anno ha assunto anche i connotati della rivalità. Le due conduttrici si sono ritrovate l’una contro l’altra nel contendersi gli ascolti della domenica pomeriggio. Forse, proprio per questo, ieri qualcuno ha notato una provocazione nei confronti dellaavvenuta proprio a Domenica In!. Le due conduttrici di punta di Canale 5

Advertising

luigidifelice13 : Report ormai sta allo stesso livello di Barbara d’urso - TalitaZoye : RT @GandolfoDomini1: Il #Draghistan è quel paese dove Fabio Volo passa per scrittore, Fedez per cantante, Barbara d'Urso per giornalista, M… - Adr1anCrypto : RT @Gingio5: Era naturale che in un Paese dove Fabio Volo passa per scrittore, Fedez per cantante, Barbara d'Urso per giornalista, dove un… - 95_addicted : RT @bubinoblog: BARBARA D’URSO VERSO LA PUPA E IL SECCHIONE: CAMBIARE PELLE PER RINASCERE - iamback999 : @stanzaselvaggia Ormai Giletti è diventato la Barbara d'Urso di La7 -