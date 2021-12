Barbara D’Urso Cambia Canale! Gli Ultimi Rumors! (Di lunedì 6 dicembre 2021) Continuano le voci in merito al futuro lavorativo di Barbara D’Urso. L’ultima novità riguarda un suo possibile approdo in prima serata su Italia 1. Pare che al momento, la conduttrice non abbia ancora accettato la proposta arrivata dai piani alti di Mediaset. Cosa deciderà di fare e soprattutto quale programma andrà a condurre? Ecco tutti i dettagli! Barbara D’Urso sbarca su Italia 1 in prima serata: le ultime indiscrezioni Da settimane non si parla d’altro che del futuro lavorativo di Barbara D’Urso. La conduttrice campana secondo gli Ultimi rumors, dovrebbe tornare al timone di Pomeriggio 5 anche dopo la pausa natalizia. Nessun allontanamento quindi, come si era invece vociferato qualche giorno fa, visto che le ultime notizie la danno confermata alla guida di ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 6 dicembre 2021) Continuano le voci in merito al futuro lavorativo di. L’ultima novità riguarda un suo possibile approdo in prima serata su Italia 1. Pare che al momento, la conduttrice non abbia ancora accettato la proposta arrivata dai piani alti di Mediaset. Cosa deciderà di fare e soprattutto quale programma andrà a condurre? Ecco tutti i dettagli!sbarca su Italia 1 in prima serata: le ultime indiscrezioni Da settimane non si parla d’altro che del futuro lavorativo di. La conduttrice campana secondo glirumors, dovrebbe tornare al timone di Pomeriggio 5 anche dopo la pausa natalizia. Nessun allontanamento quindi, come si era invece vociferato qualche giorno fa, visto che le ultime notizie la danno confermata alla guida di ...

