Bancarotta, arrestato Massimo Ferrero. Sampdoria: “Il club non è coinvolto” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic – Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è stato arrestato dalla Guardia di finanza nell’ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e Bancarotta. Secondo quanto si apprende, la squadra ligure non è coinvolta nelle indagini. Ferrero è stato trasferito in carcere, mentre per altre cinque persone sono stati disposti gli arresti domiciliari. Bancarotta, arrestato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero Come riportato da Repubblica nei giorni scorsi, Ferrero era stato inizialmente indagato per la cessione del centrocampista Pedro Obiang nel 2015 dalla Sampdoria al West Ham per 6,5 milioni di euro. Quei soldi erano stati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic –, presidente della, è statodalla Guardia di finanza nell’ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e. Secondo quanto si apprende, la squadra ligure non è coinvolta nelle indagini.è stato trasferito in carcere, mentre per altre cinque persone sono stati disposti gli arresti domiciliari.il presidente dellaCome riportato da Repubblica nei giorni scorsi,era stato inizialmente indagato per la cessione del centrocampista Pedro Obiang nel 2015 dallaal West Ham per 6,5 milioni di euro. Quei soldi erano stati ...

