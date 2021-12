Bancarotta | arrestato Massimo Ferrero | ecco tutte le sue disavventure giudiziarie

(Di lunedì 6 dicembre 2021) La favola dell’imprenditore cresciuto dal nulla ed arrivato alla vetta di aziende cinematografiche e club di Serie A si interrompe di colpo:è statoBancarotte, reati societari, evasione fiscale ed omesse fatturazioni, questi secondo le prime indiscrezioni i reati contestati. Reati societari efraudolente. Con questi capi di accusa nella mattina di oggi, lunedì 6 dicembre, il nucleo di Roma della Guardia di Finanza ha posto sotto arresto l’imprenditore cinematografico e proprietario della Sampdoria Calcio. —>>> Leggi anche:: da ragazzo di borgata a Roma a presidente della Samp Insiema all’imprenditore romano, 70 anni lo scorso 5 agosto, sono finite in ...

