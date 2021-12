Banca Ifis è il primo istituto in Italia in trasparenza comunicazione digitale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Banca Ifis scala la classifica e si posiziona come prima Banca in Italia nel 'Webranking by Comprend', che premia la trasparenza comunicativa dei canali digitali delle più grandi società quotate in Borsa. Con una valutazione complessiva di 79,5 punti, in crescita di 5,3 punti rispetto all'anno precedente (74,2 nel 2020 e 39,8 nel 2019) Banca Ifis ottiene anche il riconoscimento di migliore azienda quotata del Segmento Star, svettando sopra le 31 società Italiane su 111 aziende analizzate. Lo annuncia una nota. La società è al primo posto anche nella categoria 'About us' con 13,8 punti su un massimo di 14. La Banca, che ha ulteriormente migliorato le già ottime performance dello scorso anno, è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) -scala la classifica e si posiziona come primainnel 'Webranking by Comprend', che premia lacomunicativa dei canali digitali delle più grandi società quotate in Borsa. Con una valutazione complessiva di 79,5 punti, in crescita di 5,3 punti rispetto all'anno precedente (74,2 nel 2020 e 39,8 nel 2019)ottiene anche il riconoscimento di migliore azienda quotata del Segmento Star, svettando sopra le 31 societàne su 111 aziende analizzate. Lo annuncia una nota. La società è alposto anche nella categoria 'About us' con 13,8 punti su un massimo di 14. La, che ha ulteriormente migliorato le già ottime performance dello scorso anno, è ...

