Baiano | fermato all’uscita dell’autostrada con sostanze stupefacenti | denunciato

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia diche hannoun 30enne di Avella, ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di”. In nottata, i Carabinieri hanno bloccatodel casello autostradale dil’autovettura condotta dal predetto, già noto alle Forze dell’Ordine. Il suo anomalo atteggiamento ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. L’immediata perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire due ...