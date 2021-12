Bagni | “A gennaio il Napoli puntellerà la rosa | bisogna puntare su profili precisi”

Advertising

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CLAMOROSO ADL DA L'OK A GIUNTOLI, ECCO COSA FARANNO NEL CALCIOMERCATO DI GENNAIO. NOVITA' STORICA >>>>… - NapoliToday : #Calcio #NotizieSSCNapoli CALCIOMERCATO - Bagni: 'Sono certo che il Napoli farà qualcosa a gennaio'… - gilnar76 : Bagni consiglia: “Vi dico a gennaio il #Napoli chi può prendere sul mercato” #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - ParliamoDiNews : Bagni: `Calciomercato Napoli, ecco chi può arrivare a gennaio` #bagni #calciomercato #napoli #può… - Enzovit : Bagni: 'Di certo il Napoli farà qualcosa nel mercato di gennaio'' -

Ultime Notizie dalla rete : Bagni gennaio

...trasmissione 'Si gonfia la rete' di Raffaele Auriemma è intervenuto il dirigente Salvatore. ' ...rischi enormi noi non li corriamo.' Mercato? 'Sono certo che il Napoli farà qualcosa a, ...A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' è intervenuto Salvatore, dirigente: 'Il Napoli è stato ammirevole, i ragazzi hanno giocato dando l'anima e anche con ...a, ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto il dirigente Salvatore Bagni. “Il Napoli è stato ammirevole, i ragazzi hanno giocato dando l’anima e a ...“So per certo che il Napoli farà qualcosa a gennaio: investirà per puntellare la rosa attualmente a disposizione di mister Luciano Spalletti. Chi comprerà? Non posso rivelarv ...