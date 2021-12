Avviato l'iter per commissariare il Conservatorio Santa Cecilia (Di lunedì 6 dicembre 2021) A sette mesi dalla prima denuncia di Panorama, intitolata «Quer pasticciaccio brutto del Conservatorio Santa Cecilia», la ministra dell'Università Maria Cristina Messa ha Avviato l'iter per il commissariamento dell'istituzione romana. Dopo due ispezioni ministeriali, 10 interrogazioni parlamentari, numerosi esposti, varie sentenze, la sospensione di uno studente e sette articoli da noi pubblicati, venerdì 3 dicembre la ministra ha mandato una diffida al Conservatorio, il primo atto dovuto per l'eventuale procedimento di commissariamento. Dunque non erano tutte «fantasie», come insinuava il direttore Roberto Giuliani in una lettera a Panorama. «Un suggerimento, se posso: non annoi la Ministra tornando sull'argomento delle surreali richieste di commissariamento» ci scrisse Giuliani il ... Leggi su panorama (Di lunedì 6 dicembre 2021) A sette mesi dalla prima denuncia di Panorama, intitolata «Quer pasticciaccio brutto del», la ministra dell'Università Maria Cristina Messa hal'per il commissariamento dell'istituzione romana. Dopo due ispezioni ministeriali, 10 interrogazioni parlamentari, numerosi esposti, varie sentenze, la sospensione di uno studente e sette articoli da noi pubblicati, venerdì 3 dicembre la ministra ha mandato una diffida al, il primo atto dovuto per l'eventuale procedimento di commissariamento. Dunque non erano tutte «fantasie», come insinuava il direttore Roberto Giuliani in una lettera a Panorama. «Un suggerimento, se posso: non annoi la Ministra tornando sull'argomento delle surreali richieste di commissariamento» ci scrisse Giuliani il ...

