Avellino-Bari, Serie C: probabili formazioni, pronostico e dove vederla (Di lunedì 6 dicembre 2021) Allo stadio Partenio va in scena Avellino-Bari, big match della 17esima giornata del Girone C di Serie C fra i pugliesi primi in classifica, intenzionati a tenere a debita distanza il Monopoli, e gli irpini, in cerca di punti per avvicinarsi ancor di più alle zone nobili della graduatoria. Il via all’incontro è in programma alle ore 21:00 di questa sera. Il momento delle due squadre Alle spalle dei galletti la classifica è molto corta e l’Avellino, sesto a quota 27, può ambire anche alla terza posizione, visto il risultato dello scontro diretto fra Palermo e Monopoli di ieri sera. Il momento della squadra di Braglia è buono: gli irpini, infatti, hanno perso una sola volta in stagione, il 3 ottobre sul campo del Monterosi, e sono reduci da 9 risultati utili consecutivi, l’ultimo dei quali arrivato sul campo della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Allo stadio Partenio va in scena, big match della 17esima giornata del Girone C diC fra i pugliesi primi in classifica, intenzionati a tenere a debita distanza il Monopoli, e gli irpini, in cerca di punti per avvicinarsi ancor di più alle zone nobili della graduatoria. Il via all’incontro è in programma alle ore 21:00 di questa sera. Il momento delle due squadre Alle spalle dei galletti la classifica è molto corta e l’, sesto a quota 27, può ambire anche alla terza posizione, visto il risultato dello scontro diretto fra Palermo e Monopoli di ieri sera. Il momento della squadra di Braglia è buono: gli irpini, infatti, hanno perso una sola volta in stagione, il 3 ottobre sul campo del Monterosi, e sono reduci da 9 risultati utili consecutivi, l’ultimo dei quali arrivato sul campo della ...

