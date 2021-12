Aurora Ramazzotti compie 25 anni e festeggia con papà Eros e mamma Michelle Hunziker (Di lunedì 6 dicembre 2021) La figlia del cantante e della conduttrice ha riunito i genitori in occasione del suo compleanno. Eccoli tutti e tre insieme in uno scatto pieno d'amore Leggi su vanityfair (Di lunedì 6 dicembre 2021) La figlia del cantante e della conduttrice ha riunito i genitori in occasione del suo compleanno. Eccoli tutti e tre insieme in uno scatto pieno d'amore

Advertising

flamanc24 : RT @lebenlouis: mi sono appena emozionata per questa foto di aurora ramazzotti per il significato che questa foto mi trasmette, essendo fig… - blujasmine3 : RT @lebenlouis: mi sono appena emozionata per questa foto di aurora ramazzotti per il significato che questa foto mi trasmette, essendo fig… - Marti__80 : RT @lebenlouis: mi sono appena emozionata per questa foto di aurora ramazzotti per il significato che questa foto mi trasmette, essendo fig… - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, un weekend di festa per i 25 anni: il primo party è in pigiama - infoitcultura : Aurora compie 25 anni: la felicità di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti -