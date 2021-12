Aung San Suu Kyi, la premio Nobel condannata a 4 anni di carcere per incitamento al dissenso contro i militari e violazione misure Covid (Di lunedì 6 dicembre 2021) incitamento al dissenso contro i militari e violazione delle misure anti Covid. Con queste accuse la premio Nobel per la pace e politica birmana Aung San Suu Kyi è stata condannata da un tribunale del Myanmar a 4 anni di prigione. Suu Kyi “è stata condannata a due anni di reclusione ai sensi della sezione 505(b) e a due anni di reclusione ai sensi della legge sui disastri naturali”, ha detto il portavoce della giunta Zaw Min Tun. Oltre a San Suu Kyi è stato condannato a quattro anni con le stesse accuse l’ex presidente Win Myint. Il portavoce della giunta ha precisato che i due ex leader per il momento non saranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021)aldelleanti. Con queste accuse laper la pace e politica birmanaSan Suu Kyi è statada un tribunale del Myanmar a 4di prigione. Suu Kyi “è stataa duedi reclusione ai sensi della sezione 505(b) e a duedi reclusione ai sensi della legge sui disastri naturali”, ha detto il portavoce della giunta Zaw Min Tun. Oltre a San Suu Kyi è stato condannato a quattrocon le stesse accuse l’ex presidente Win Myint. Il portavoce della giunta ha precisato che i due ex leader per il momento non saranno ...

Advertising

LaStampa : Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni di carcere - Adnkronos : #Myanmar, Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni di carcere. - _New_Media_ : RT @GeopoliticalCen: Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni di carcere per aver incitato la popolazione a protestare contro il regime militare - askanews_ita : #AungSanSuuKyi condannata a 4 anni di carcere in #Myanmar - lucio22673283 : Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni per «istigazione al dissenso e violazione delle norme sul Covid» via -