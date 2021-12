Atreju | ci siamo | al via la kermesse della destra italiana Segui qui la diretta

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Ciè arrivato. Il momento tanto atteso è scoccato a piazza Risorgimento con l’inaugurazione23esima edizionepiù grande manifestazione. Laè in programma fino al 12 dicembre in una inedita e suggestiva versione natalizia, dove, oltre ad ascoltare i dibattiti politici, si potranno visitare stand solidali con prodotti tipici e punti ristoro, tra libri, musica e cultura. L'articolo Secolo d'Italia.

Un evento, quello della Festa di, che prende il via oggi a Piazza Risorgimento a Roma, in ... "Non volevamo rinunciare a una delle cose a cuipiù affezionati e abbiamo deciso di fare un'...'In questo periodo i rapporti con Matteo Salvini, che sarà alla festa dinei prossimi giorni, sono buoni, poi noi nonlo stesso partito quindi qualche differenza esiste'. Lo dice il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa, a margine dell'assemblea ...Parte da oggi 6 dicembre 2021 l'evento che simboleggia la destra italiana. Ai sondaggi politici però il Partito Democratico è in testa ...ATREJU 2021 - IL NATALE DEI CONSERVATORI Francesco Olivo per "la Stampa" La festa dell'identità di destra si ritrova in un villaggio di Babbo Natale, tra una pista di pattinaggio, il vin brulé e una s ...