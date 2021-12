Atletico Madrid, Simeone: «Porto favorito rispetto a noi e Milan» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Porto Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Porto. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. DICHIARAZIONI – «Abbiamo una partita importantissima con un avversario che gioca molto bene ed è primo nel campionato Portoghese, come lo è il Milan in Italia. I favoriti alla qualificazione? Il Porto. Ha un gruppo straordinario che negli anni ha fatto molto bene, è forte in difesa, sa pressare e punta sull’intensità. È chiaramente il favorito al passaggio del turno, avendo più punti di noi e del ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Diego, allenatore dell’, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro ilDiego, allenatore dell’, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. DICHIARAZIONI – «Abbiamo una partita importantissima con un avversario che gioca molto bene ed è primo nel campionatoghese, come lo è ilin Italia. I favoriti alla qualificazione? Il. Ha un gruppo straordinario che negli anni ha fatto molto bene, è forte in difesa, sa pressare e punta sull’intensità. È chiaramente ilal passaggio del turno, avendo più punti di noi e del ...

