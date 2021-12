Atlanta al tappeto, non bastano i 17 punti di Gallinari (Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Atlanta al tappeto nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Gli Hawks si sono arresi sul parquet amico della State Farm Arena per 130-127 ai Charlotte Hornets, trascinati dai 32 punti di Bridges, top-scorer dell'incontro. Buona prova tra i padroni di casa di Danilo Gallinari: l'azzurro confeziona 17 punti in 28 minuti di impiego, impreziositi da 4 rimbalzi e 3 assist. Sesta affermazione di fila per Houston Rockets, che si impone per 118-108 sui New Orleans Pelicans nonostante i 40 punti firmati da Ingram, il più prolifico dell'incontro. Altri risultati: Cleveland Cavaliers-Utah Jazz 108-109; Toronto Raptors-Washington Wizards 102-90.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) –alnella notte italiana della regular-season dell'Nba. Gli Hawks si sono arresi sul parquet amico della State Farm Arena per 130-127 ai Charlotte Hornets, trascinati dai 32di Bridges, top-scorer dell'incontro. Buona prova tra i padroni di casa di Danilo: l'azzurro confeziona 17in 28 minuti di impiego, impreziositi da 4 rimbalzi e 3 assist. Sesta affermazione di fila per Houston Rockets, che si impone per 118-108 sui New Orleans Pelicans nonostante i 40firmati da Ingram, il più prolifico dell'incontro. Altri risultati: Cleveland Cavaliers-Utah Jazz 108-109; Toronto Raptors-Washington Wizards 102-90.(ITALPRESS).

