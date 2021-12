Atalanta-Villarreal si giocherà sotto la neve: allerta meteo a Bergamo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Novità meteo in quel di Bergamo. Secondo quanto riportato dal meteorologo (tifosissimo dell’Atalanta) della Rai, Andrea Vuolo, la partita Atalanta-Villarreal si giocherà sotto una fitta nevicata che, a partire da mercoledì, ricoprirà il territorio bergamasco. Ovviamente la città si sta preparando per prevenire il tutto, soprattutto sul piano della viabilità, e chissà se l’atmosfera natalizia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalanta Gomez non cede alle lusinghe dell’Al-Nasr Probabili formazioni Crotone-Atalanta, 6^ giornata Serie A Probabili formazioni Napoli-Atalanta, Coppa Italia (VIDEO) “Deazon”: ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Novitàin quel di. Secondo quanto riportato dalrologo (tifosissimo dell’) della Rai, Andrea Vuolo, la partitasiuna fitta nevicata che, a partire da mercoledì, ricoprirà il territorio bergamasco. Ovviamente la città si sta preparando per prevenire il tutto, soprattutto sul piano della viabilità, e chissà se l’atmosfera natalizia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Gomez non cede alle lusinghe dell’Al-Nasr Probabili formazioni Crotone-, 6^ giornata Serie A Probabili formazioni Napoli-, Coppa Italia (VIDEO) “Deazon”: ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Atalanta-Villarreal Mercoledì 8 dicembre in esclusiva su Prime Video - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Atalanta-Villarreal Mercoledì 8 dicembre in esclusiva su Prime Video - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Atalanta-Villarreal Mercoledì 8 dicembre in esclusiva su Prime Video - apetrazzuolo : CHAMPIONS - Atalanta-Villarreal Mercoledì 8 dicembre in esclusiva su Prime Video - napolimagazine : CHAMPIONS - Atalanta-Villarreal Mercoledì 8 dicembre in esclusiva su Prime Video -