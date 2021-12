Atalanta-Villarreal: l’analisi degli avversari di Champions League (Di lunedì 6 dicembre 2021) Siamo alla vigilia dell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League e l’Atalanta si giocherà il passaggio del turno davanti al proprio pubblico contro il Villarreal. Una partita da dentro o fuori che vedrà gli uomini di Gasperini che stanno attraversando uno straordinario momento di forma, sfidare i campioni in carica di Europa League. Il sottomarino giallo è una compagine di valore, guidata da Unai Emery e composta da numerosi giocatori di qualità in tutti i ruoli che hanno dimostrato di saper fare la differenza nei momenti decisivi. L’esperienza internazionale della corazzata spagnola è sicuramente un fattore da non trascurare. Si sa che quando arrivano le partite che contano a livello europeo, sono favorite le rose abituate a giocare un certo tipo di gare. Nonostante in campionato il ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Siamo alla vigilia dell’ultima giornata della fase a gironi die l’si giocherà il passaggio del turno davanti al proprio pubblico contro il. Una partita da dentro o fuori che vedrà gli uomini di Gasperini che stanno attraversando uno straordinario momento di forma, sfidare i campioni in carica di Europa. Il sottomarino giallo è una compagine di valore, guidata da Unai Emery e composta da numerosi giocatori di qualità in tutti i ruoli che hanno dimostrato di saper fare la differenza nei momenti decisivi. L’esperienza internazionale della corazzata spagnola è sicuramente un fattore da non trascurare. Si sa che quando arrivano le partite che contano a livello europeo, sono favorite le rose abituate a giocare un certo tipo di gare. Nonostante in campionato il ...

