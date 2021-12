Ascolti TV | Domenica 5 dicembre 2021. Carla vince ma non sfonda (17.7%). All Together Now 12.3%, Fazio 11.1%-9%. La finale dello Zecchino al 16.6% (Di lunedì 6 dicembre 2021) Carla - Alessandra Mastronardi Nella serata di ieri, Domenica 5 dicembre 2021, su Rai1 Carla ha conquistato 3.598.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 All Together Now – La Musica è Cambiata ha raccolto davanti al video 2.171.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 931.000 spettatori (3.9%) e NCIS New Orleans di 879.000 (4%). Su Italia 1 Oblivion ha intrattenuto 857.000 spettatori con il 4.3% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.40 alle 22.10, ha raccolto davanti al video 2.646.000 spettatori pari ad uno share dell’11.1% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.14 alle 23.44, interessa a 1.650.000 spettatori con il 9% di share. Su Rete4 Controcorrente è stato visto da 697.000 spettatori con il ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 6 dicembre 2021)- Alessandra Mastronardi Nella serata di ieri,, su Rai1ha conquistato 3.598.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 AllNow – La Musica è Cambiata ha raccolto davanti al video 2.171.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 931.000 spettatori (3.9%) e NCIS New Orleans di 879.000 (4%). Su Italia 1 Oblivion ha intrattenuto 857.000 spettatori con il 4.3% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.40 alle 22.10, ha raccolto davanti al video 2.646.000 spettatori pari ad uno share dell’11.1% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.14 alle 23.44, interessa a 1.650.000 spettatori con il 9% di share. Su Rete4 Controcorrente è stato visto da 697.000 spettatori con il ...

