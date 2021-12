Ascolti TV 5 dicembre, sottotono Soliti Ignoti: Amadeus costretto a ricorrere al passaporto di riserva (Di lunedì 6 dicembre 2021) Prime Time un po' sottotono in termini di Ascolti televisivi, quello di domenica 5 dicembre 2021. Su Rai 1 e Canale 5 si sono dati battaglia due programmi interessanti: Carla e All Together Now. Ma il dato che colpisce maggiormente è quello riscontrato nel pomeriggio. Per fare spazio alla finale della 64esima edizione dello Zecchino d'Oro, sono stati alcuni programmi tra cui anche L'Eredità. Serata a dir poco assurda quella dei Soliti Ignoti (share 19.9%). Amadeus si è trovato in una posizione un po' particolare a causa dei due concorrenti vip che hanno partecipato al game show. A fine articolo è possibile scoprire che cosa è accaduto di tanto assurdo! Ascolti TV ieri 5 dicembre, Carla con la Mastronardi si impone nel Prime Time In prima serata Rai 1 ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 6 dicembre 2021) Prime Time un po'in termini ditelevisivi, quello di domenica 52021. Su Rai 1 e Canale 5 si sono dati battaglia due programmi interessanti: Carla e All Together Now. Ma il dato che colpisce maggiormente è quello riscontrato nel pomeriggio. Per fare spazio alla finale della 64esima edizione dello Zecchino d'Oro, sono stati alcuni programmi tra cui anche L'Eredità. Serata a dir poco assurda quella dei(share 19.9%).si è trovato in una posizione un po' particolare a causa dei due concorrenti vip che hanno partecipato al game show. A fine articolo è possibile scoprire che cosa è accaduto di tanto assurdo!TV ieri 5, Carla con la Mastronardi si impone nel Prime Time In prima serata Rai 1 ...

