Ascolti tv 5 dicembre 2021 | Carla Fracci vince | ma non convince Poi Fazio batte Hunziker

(Di lunedì 6 dicembre 2021)tv: il film tv sulla ballerina non va oltre i 3,6 milioni di spettatori Era uno degli eventi televisivi di fine anno più attesi, ma il film tvsulla vita dell’etoileieri sera su Rai1 ha registrato solo il 17,71% di share media con 3,598 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il finale di stagione della fiction Cuori aveva raccolto il 20,1% e 4,3 milioni. Seconda posizione sempre per Che tempo che fa su Rai3 con l’11,11% e 2,646 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il talk show di Fabioaveva portato a casa l’11,59% e 2,795 milioni. Medaglia di bronzo per All Together Now su Canale5 con il 12,29% e 2,171 milioni di contatti. Domenica scorsa il talent show condotto da Michelleaveva fatto l’11,46% e 2,260 ...