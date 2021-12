Arriva lo spin-off di The Boys, una serie animata che anticipa l’uscita della terza stagione (Di lunedì 6 dicembre 2021) Con lo spin-off di The Boys, l’universo della serie di Prime Video si espande. Il titolo del nuovo progetto è Diabolical, come annuncia la piattaforma di streaming di Amazon, e sarà una serie antologica di otto episodi ambientata nel mondo della serie tv. Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer e Ilana Glazer, Evan Goldberg e Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland e Ben Bayouth, Andy Samberg e Aisha Tyler contribuiranno alla scrittura di ciascuno degli otto episodi dello show. “Sorpresa! Abbiamo quasi finito con otto episodi della nostra serie animata, Diabolical”, ha dichiarato il produttore esecutivo e showrunner di The Boys, Eric Kripke. “Abbiamo riunito alcuni creatori incredibili e abbiamo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Con lo-off di The, l’universodi Prime Video si espande. Il titolo del nuovo progetto è Diabolical, come annuncia la piattaforma di streaming di Amazon, e sarà unaantologica di otto episodi ambientata nel mondotv. Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer e Ilana Glazer, Evan Goldberg e Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland e Ben Bayouth, Andy Samberg e Aisha Tyler contribuiranno alla scrittura di ciascuno degli otto episodi dello show. “Sorpresa! Abbiamo quasi finito con otto episodinostra, Diabolical”, ha dichiarato il produttore esecutivo e showrunner di The, Eric Kripke. “Abbiamo riunito alcuni creatori incredibili e abbiamo ...

