Arriva la stella cometa di Natale, ecco come vederla da casa (Di lunedì 6 dicembre 2021) La stella cometa fa subito Natale. Tanto più se Arriva nel cielo di dicembre, come avverrà per la cometa Leonard, che si preannuncia molto spettacolare. Non a caso è stata già ribattezzata la stella cometa di Natale. Scoperta lo scorso gennaio dall'astronomo Greg J Leonard all’Osservatorio del Monte Lemmon, la cometa C/2021 A1 raggiungerà la minima distanza dalla Terra il 12 dicembre 2021 alle 14:54 ora italiana. Sarà ben visibile anche a occhio nudo (nuvole permettendo) poco prima dell’alba e subito dopo il tramonto anche nei giorni successivi, quando si troverà a circa 34 milioni di km dalla Terra (per l'esattezza 34.902.292 chilometri nel punto ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lafa subito. Tanto più senel cielo di dicembre,avverrà per laLeonard, che si preannuncia molto spettacolare. Non a caso è stata già ribattezzata ladi. Scoperta lo scorso gennaio dall'astronomo Greg J Leonard all’Osservatorio del Monte Lemmon, laC/2021 A1 raggiungerà la minima distanza dalla Terra il 12 dicembre 2021 alle 14:54 ora italiana. Sarà ben visibile anche a occhio nudo (nuvole permettendo) poco prima dell’alba e subito dopo il tramonto anche nei giorni successivi, quando si troverà a circa 34 milioni di km dalla Terra (per l'esattezza 34.902.292 chilometri nel punto ...

Arriva la stella cometa di Natale, ecco come vederla da casa GQ Italia

