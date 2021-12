Arresto Ferrero | Vierchowod | “La Sampdoria si è liberata | bella notizia”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) “Nessun dispiacere, anzi, almeno lasi è. Dovevano chiuderla anche prima questa faccenda. Adesso spero che la Samp riesca a tornare una squadra vera e una società seria. Cattiva gestione? Non è una questione di gestione, ma di come ti proponevi alla gente. A me non è mai piaciuto. La società era a sua immagine e somiglianza. Alla fine è una“. Così Pietro, particolarmente duro nel commentare l’di Massimo, presidente della. L’ex difensore doriano si è espresso pubblicamente ai microfoni di ‘LaPresse’, dicendo la sua sulla gestione societaria dell’era, appena dopo le dimissioni dell’ormai ex patron dei liguri.tutt’altro che ...

... giorno dell'del Presidente della Sampdoria: in pochi sono rimasti sorpresi e stupiti. Sia chiaro, non significhi chesia colpevole (sarà come ovvio la giustizia a stabilire se ...L'ci ha stupiti perché si tratta di fatti di molto tempo fa. Parliamo, ribadisco, di ...arrestato ma la Samp non è coinvoltaQuesto il comunicato ufficiale emesso dalla Sampdoria dopo l'arresto di Massimo Ferrero: "Con grande stupore si è appreso dell’odierna esecuzione di una misura cautelare ...Il serbo è in cima alla lista della Samp per il post D’Aversa ma la Stella Rossa non sembrerebbe intenzione a liberarsi. Rispunta il nome di Giampaolo ...