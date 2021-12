Arresto Ferrero, l’ordinanza della misura cautelare (Di lunedì 6 dicembre 2021) Quattro società tutte fallite tra il 2017 e il 2020, cinque arresti, oltre 30 reati contestati e milioni di euro sottratti. Ruota attorno a tutto questo l’ordinanza, svelata dal Secolo XIX che ha portato all’Arresto di Massimo Ferrero, patron della Sampdoria, finito al centro dell’indagine per la gestione della Ellemme Spa, della Blu Cinematografica Srl, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 6 dicembre 2021) Quattro società tutte fallite tra il 2017 e il 2020, cinque arresti, oltre 30 reati contestati e milioni di euro sottratti. Ruota attorno a tutto questo, svelata dal Secolo XIX che ha portato all’di Massimo, patronSampdoria, finito al centro dell’indagine per la gestioneEllemme Spa,Blu Cinematografica Srl, L'articolo

