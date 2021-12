Arresto Ferrero | l’inchiesta sui crac tra cinema e alberghi Il manager si è dimesso da presidente della Sampdoria

Leggi su open.online

(Di lunedì 6 dicembre 2021) È in carcere a San Vittore a Milano il, Massimo, arrestato questa mattina 6 dicembre dalla Guardia di Finanza perper bancarotta condotta dalla procura di Paola, nel Cosentino. Oltre a, sono agli arresti domiciliari sua figlia e altre cinque persone. La notizia dell’arriva a pochi giorni dall’indiscrezione di Repubblica, che parlava del rischio di un nuovo processo per bancarotta fraudolenta per il patron, assolto in passato dalle accuse di dichiarazione fraudolenta, riciclaggio e truffa.procura di Paola non coinvolge il club, ma riguarda ildi quattro società nel settore ...