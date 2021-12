Arrestato patron Sampdoria Ferrero | reati societari-bancarotta

(Di lunedì 6 dicembre 2021)è statodai militari della Guardia di Finanza, nell'ambito di un inchiesta della procura di Paola per "". Per altre cinque persone, coinvolte nell'inchiesta, sono stati disposti gli arresti domiciliari. Segui su affaritaliani.it

Ferrero è statoa Milano e condotto nel carcere di San Vittore per il crac di 4 società nel settore alberghiero, turistico e cinematografico consede in provincia di Cosenza. Le società, da ...... recentementedalla Guardia di Finanza. Gli illeciti dell'attuale presidente della ... Il presidente del Coni, dal canto suo, non ha alimentato le voci sul conto deldella società ligure,...Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, e' stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta della procura di Paola per reati societari e ...Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza in un albergo di Milano, questa mattina, nell’ambito di un’inchiesta della procura di Paola, per reati societ ...