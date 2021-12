Arrestato Massimo Ferrero | si dimette da presidente della Sampdoria

(Di lunedì 6 dicembre 2021), si è dimesso dadopo essere statodalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiestaProcura di Paola. Risulterebbe indagato per reati societari e bancarotta. Secondo le prime informazioni apprese dall’Ansa, la squadra ligure non sarebbe coinvolta nell’indagine.sarebbe recluso in carcere, mentre altre cinque L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato Massimo

Ferrero , presidente della Sampdoria, è statodalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta della procura di Paola (provincia di Cosenza) per reati societari e bancarotta . A ...... come è successo a Cecchi Gori (l'ex presidente della Fiorentinail 29 ottobre 2002 per ... In effetti, l'allora presidente della SampFerrero qualche uscita sgradevole in ottica ...Reati societari e bancarotta: sono questi i motivi dell'arresto di Massimo Ferrero, effettuato dalla Guardia di Finanza a Milano, nell'ambito di un inchiesta della procura di Paola. Le indagini inizia ...Emergono ulteriori dettagli sull' arresto del presidente della Sampdoria , Massimo Ferrero , per bancarotta e reati societari . Dettagli ...