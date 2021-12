Arrestato Massimo Ferrero | presidente della Sampdoria Club non coinvolto

(Di lunedì 6 dicembre 2021), è statodalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiestaProcura di Paola. Risulterebbe indagato per reati societari e bancarotta. Secondo le prime informazioni apprese dall’Ansa, la squadra ligure non sarebbe coinvolta nell’indagine.sarebbe recluso in carcere, mentre altre cinque persone sarebbero agli arresti domiciliari. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Inews.it.

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Le imputazioni: reati societari e bancarotta, nell'ambito di un'inchiesta della procura di Paola. Il numero uno blucerchiato è stato trasferito in carcere, mentre per altre 5 persone sono stati disposti gli arresti domiciliari.