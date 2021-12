“Arrestato il presidente”: ultim’ora in Serie A, ancora caos (Di lunedì 6 dicembre 2021) Continuano i problemi all’interno della Serie A. E’ stato Arrestato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, accusato di bancarotta. Esplode un nuovo clamoroso caso in Serie A. Il nostro massimo campionato è stato scosso nelle ultime settimane dal caso Plusvalenze che ha coinvolto diversi club di Serie A ed ora arriva un ‘nuovo terremoto’ o Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Continuano i problemi all’interno dellaA. E’ statoildella Sampdoria Massimo Ferrero, accusato di bancarotta. Esplode un nuovo clamoroso caso inA. Il nostro massimo campionato è stato scosso nelle ultime settimane dal caso Plusvalenze che ha coinvolto diversi club diA ed ora arriva un ‘nuovo terremoto’ o Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

sportface2016 : +++Arrestato il presidente della #Sampdoria Massimo #Ferrero. Il club non risulta coinvolto+++ - Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. #ANSA - petergomezblog : Massimo Ferrero, arrestato il presidente della Sampdoria: è accusato di bancarotta - lucapaganini31 : RT @tancredipalmeri: ULTIM’ORA: Arrestato il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Accuse di bancarotta. Sampdoria non coinvolta.… - LaFibraBianca : RT @sportface2016: +++Arrestato il presidente della #Sampdoria Massimo #Ferrero. Il club non risulta coinvolto+++ -