sportface2016 : +++Arrestato il presidente della #Sampdoria Massimo #Ferrero. Il club non risulta coinvolto+++ - Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. #ANSA - petergomezblog : Massimo Ferrero, arrestato il presidente della Sampdoria: è accusato di bancarotta - Etzi2891 : RT @NicoSchira: Il presidente della #Sampdoria Massimo #Ferrero arrestato stamattina dalla Guardia di Finanza: accusato di bancarotta e rea… - QdSit : Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un inchie… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato presidente

L'imprenditore è stato trasferito in carcere, mentre per altre 5 persone sono stati disposti gli arresti domiciliari Il della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato dalla Guardia di ... Il della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato dalla Guardia di Finanza. Le imputazioni: reati societari e bancarotta, nell'ambito di un'inchiesta della procura di Paola. Il numero uno ... Nella mattinata odierna la Guardia di Finanza ha posto in arresto il presidente del club di Corte Lambruschini dando esecuzione a un provvedimento emesso nell'ambito di un'inchiesta della procura ...