Arrestato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero | è accusato di bancarotta

Genova " Stavolta il Viperetta non ha morso lui, è stato morso. Da sette anni, da quando è ildella Samp, il vulcanico Massimo Ferrero,oggi nell'ambito di un inchiesta per reati societari e bancarotta , non ha risparmiato nessuno: dal calcio al cinema, dal Festival di ...Massimo Ferrero ,della Sampdoria , è statodalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta della procura di Paola (Cosenza) per reati societari e bancarotta . Secondo quanto si apprende, il ...Secondo quanto si apprende, la squadra ligure non è coinvolta nelle indagini. Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta della ...La notizia è arrivata improvvisa: il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato e accusato di bancarotta fraudolenta. Con lui la figlia, il nipote e altre tre persone. Attualmente ...