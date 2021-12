Arisa: “Ho subito atti di bullismo di ogni genere. Vi svelo cosa ho fatto a 11 anni” (Di lunedì 6 dicembre 2021) bullismo, la toccante storia di Arisa: “I compagni di classe mi prendevano in giro per il naso. Mi chiamavano pecora, dicevano che puzzavo” bullismo, IL RACCONTO DI Arisa– Arisa, una delle cantanti più amate in Italia, attualmente impegnata nell’esperienza a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, è stata vittima di bullismo. A svelarlo è stata proprio l’artista, la quale racconta di aver subito atti di bullismo di ogni genere. Un racconto davvero toccante ed emozionante quello dell’ex giudice di Amici 20, che si è recentemente messa in luce con il suo nuovo album “Ero romantica”. Sogno proibito di Rocco Siffredi, che la vorrebbe in un suo film, Arisa sta col tempo scoprendo ... Leggi su zon (Di lunedì 6 dicembre 2021), la toccante storia di: “I compagni di classe mi prendevano in giro per il naso. Mi chiamavano pecora, dicevano che puzzavo”, IL RACCONTO DI, una delle cantanti più amate in Italia, attualmente impegnata nell’esperienza a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, è stata vittima di. A svelarlo è stata proprio l’artista, la quale racconta di averdidi. Un racconto davvero toccante ed emozionante quello dell’ex giudice di Amici 20, che si è recentemente messa in luce con il suo nuovo album “Ero romantica”. Sogno proibito di Rocco Siffredi, che la vorrebbe in un suo film,sta col tempo scoprendo ...

