Arianna, la figlia Patrizia Pellegrino: “Ha una malattia rara, fa pochi passi ma è forte” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Arianna, la figlia 22enne di Patrizia Pellegrino, qualche mese fa è stata ospite di Domenica Live insieme ad uno dei suoi fratelli, Tommaso, ed alla madre. La giovane sin da subito ha dovuto combattere per sopravvivere mostrando sin dalla nascita la sua grande forza. E’ stata la madre a spiegare in tv nel salotto di Barbara d’Urso il dramma che ha vissuto durante la sua gravidanza. Dopo aver perso un altro figlio è rimasta incinta di Arianna ma anche questa volta sono sopraggiunti i problemi. “Quando sono rimasta incinta di Arianna c’è stato un problema grosso”, ha spiegato. “A sei mesi, nell’ecografia scoprono che aveva una malattia molto rara, grave, mi hanno detto che non avrebbe mai camminato”. Arianna però ha dimostrato subito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021), la22enne di, qualche mese fa è stata ospite di Domenica Live insieme ad uno dei suoi fratelli, Tommaso, ed alla madre. La giovane sin da subito ha dovuto combattere per sopravvivere mostrando sin dalla nascita la sua grande forza. E’ stata la madre a spiegare in tv nel salotto di Barbara d’Urso il dramma che ha vissuto durante la sua gravidanza. Dopo aver perso un altro figlio è rimasta incinta dima anche questa volta sono sopraggiunti i problemi. “Quando sono rimasta incinta dic’è stato un problema grosso”, ha spiegato. “A sei mesi, nell’ecografia scoprono che aveva unamolto, grave, mi hanno detto che non avrebbe mai camminato”.però ha dimostrato subito ...

