Arianna, la figlia di Patrizia Pellegrino affetta da una rara malattia ma è lei la più forte (Di lunedì 6 dicembre 2021) Patrizia Pellegrino ha tanto da raccontare della sua vita e al GF Vip ha deciso di aprirsi raccontando anche dei suoi figli, dei dolori, delle gioie, di sua figlia Arianna. E' con lei che avrebbe voluto fare tutto il percorso del Grande Fratello Vip ma anche senza di lei nella casa racconta della malattia. La figlia di Patrizia Pellegrino ha una malattia molto rara, l'ha scoperto quando era incinta al sesto mese, quando le dissero che la bambina non avrebbe mai camminato. Arianna è invece stata più forte di tutto e continua ad esserlo, continua a migliorare. La Pellegrino si nasconde dietro il suo sorriso, quella bellezza che a volte appare superficiale perché poco si ...

