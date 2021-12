Arabia Saudita, il casco arcobaleno di Hamilton per i diritti Lgbtqi+ (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il campione inglese in pista con un casco speciale nel penultimo Gran premio della stagione: «Non sono a mio agio qui, voglio difendere i valori in cui credo» Leggi su vanityfair (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il campione inglese in pista con unspeciale nel penultimo Gran premio della stagione: «Non sono a mio agio qui, voglio difendere i valori in cui credo»

Advertising

petergomezblog : F1, #Hamilton dice di non “sentirsi a suo agio” a correre in Arabia Saudita: “non è una mia scelta essere qui”. E p… - fattoquotidiano : Hamilton dice di non “sentirsi a suo agio” a correre in Arabia Saudita e per protesta va in pista con il casco arco… - dellorco85 : Hamilton in pista col casco arcobaleno contro le limitazioni ai diritti civili: 'In Arabia Saudita non mi sento a m… - Motorsport_IT : #ExtremeE | Le gare di @ExtremeELive si svolgono in siti unici, dal deserto dell'Arabia Saudita alle rive ghiacciat… - marinabrunelli1 : RT @Andrea_Diesis: In ogni caso, più passa il tempo e più credo che anche sull’Arabia Saudita Renzi ci ha visto lungo prima di tutti. -