Apprensione per il campione della Nazionale italiana: “Mia figlia di 2 mesi ricoverata in Ospedale” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Francesco Acerbi è nato a Vizzolo Predabissi, provincia di Milano, il 10 febbraio 1988. Fin da piccolo ha amato il calcio al punto tale da dedicare la sua vita a questo sport. Ha avuto modo di giocare nel Pavia e ha esordito 18 anni in serie C. Ha indossato la maglia del Chievo, Milan, Sassuolo e Lazio. Il suo talento gli ha permesso di ricevere anche la prima convocazione nella Nazionale del 2012. Ciò dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto. Di recente ha fatto parlare di sé per una foto che ha pubblicato su Instagram: vestito con gli abiti da sala parto, ha in braccio la piccola Vittoria. Il nome scelto in seguito all’esito degli Europei! Ma quest'ultima è stata una settimana difficile per Francesco Acerbi. La figlia del calciatore, Vittoria, è stata ricoverata in Ospedale per via di una ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 6 dicembre 2021) Francesco Acerbi è nato a Vizzolo Predabissi, provincia di Milano, il 10 febbraio 1988. Fin da piccolo ha amato il calcio al punto tale da dedicare la sua vita a questo sport. Ha avuto modo di giocare nel Pavia e ha esordito 18 anni in serie C. Ha indossato la maglia del Chievo, Milan, Sassuolo e Lazio. Il suo talento gli ha permesso di ricevere anche la prima convocazione nelladel 2012. Ciò dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto. Di recente ha fatto parlare di sé per una foto che ha pubblicato su Instagram: vestito con gli abiti da sala parto, ha in braccio la piccola Vittoria. Il nome scelto in seguito all’esito degli Europei! Ma quest'ultima è stata una settimana difficile per Francesco Acerbi. Ladel calciatore, Vittoria, è statainper via di una ...

Advertising

epjpvany : RT @S0ULMATAE_: vmin separati per 10 giorni dopo che a LA sono stati insieme appiccicati con l'attak 25/8 pls qualcuno veda di quei due che… - MundoNapoli : Cds – Apprensione per l’infortunio di Lobotka: oggi gli esami, ma si spera che lo stop sia breve - Youaremysoulm10 : RT @S0ULMATAE_: vmin separati per 10 giorni dopo che a LA sono stati insieme appiccicati con l'attak 25/8 pls qualcuno veda di quei due che… - Frances53017447 : RT @S0ULMATAE_: vmin separati per 10 giorni dopo che a LA sono stati insieme appiccicati con l'attak 25/8 pls qualcuno veda di quei due che… - Primarygirl7 : RT @S0ULMATAE_: vmin separati per 10 giorni dopo che a LA sono stati insieme appiccicati con l'attak 25/8 pls qualcuno veda di quei due che… -