Antonella Viola: «Ci vuole l'obbligo: per battere il virus bisogna vaccinare tutti»

La professoressa Antonella Viola si schiera per l'obbligo vaccinale. La docente di patologia generale a Padova in un articolo firmato per La Stampa oggi spiega che l'unico modo per battere il Coronavirus è quello di immunizzare tutta la popolazione. Viola prima spiega i numeri dei vaccini e l'andamento della pandemia di Covid-19, e poi sostiene: Come possiamo utilizzare l'esperienza del presente e del passato per immaginare il futuro? Utilizzando la logica e le conoscenze possiamo pensare che il virus resterà con noi, continuando a cambiare. Il nostro sistema immunitario però non sarà più inerme di fronte a un patogeno del tutto sconosciuto: attraverso la vaccinazione estesa a tutta la popolazione mondiale, il virus causerà delle infezioni ...

